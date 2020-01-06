مصرع شخصين بصعقات كهربائية في الوادي

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه بصعقة كهربائية داخل مزرعته ببلدية النخلة جنوب إقليم ولاية الوادي.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الضحية وهو فلاح، كان لحظة الحادث، يقوم بصيانة عطل في كابل الكهرباء، قبل أن يتعرض للصعق.

وقد جرى تحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وبإقليم بلدية سيدي عون، وتحديدا بقرية الجديدة، لقي عامل صيانة حتفه، متأثرا صعقة كهربائية حتفه.

ووقع الحادث عندما كان عون الصيانة يقوم بإصلاح خلل في كوابل الضغط العالي، قبل أن يتعرض لصعقة كهرباء أودت بحياته.

وتم تحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمؤسسة بن عمر الجيلاني، فيما فتح عناصر الدرك تحقيقا في حيثيات الحادث المميت.

عبد العالي رحومة