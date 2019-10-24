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مصرع شخصين في اصطدام بين قطار وسيارة بوهران

أخبار الجزائر
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مصرع شخصين في اصطدام بين قطار وسيارة بوهران
بقلم كريمة سواق

لقي شخصين حتفهما في حادث اصطدام قطار يعمل على الخط الرابط بين وهران وعين تموشنت بسيارة من نوع رونو4.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أونلاين”، فإن الحادث وقع على مستوى مدخل بلدية مسرغين التابعة لدائرة بوتليليس.

الضحيتان هما أب وابنه البالغان من العمر 53 سنة و10 سنوات على التوالي لفظا أنفاسهما بعين المكان متأثرين باصاباتهما البليغة.

وقامت عناصر الحماية المدنية بتحويل الجثتين إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى وهران الجامعي.

فيما تم فتح تحقيق أمني للوقوف على ملابسات الحادث المميت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=717085

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