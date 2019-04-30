مصرع شخصين في حادثين منفصلين بقسنطينة

لقي شخصان مصرعهما في حادثين منفصلين وقعا مساء أمس الإثنين، بولاية قسنطينة حسب ماعلم اليوم الثلاثاء،من خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، بأن الحادث الأول يتعلق بإمرأة تبلغ من العمر 64 سنة، تم دهسها من طرف مركبة سياحية بحي الحطابية بعاصمة الولاية.

و تم نقل جثة الضحية التي توفيت بعين المكان نحو مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس

من طرف عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية سيساوي سليمان حسب ما تمت الإشارة إليه.

فيما يتعلق الحادث الثاني بشابة تبلغ من العمر 26 سنة، لقيت حتفها خلال نفس الفترة بعد سقوطها من عمارة تقع بالمدينة الجديدة ماسينيسا التابعة لبلدية الخروب.

وتم تأكيد وفاة هذه الشابة التي لا تزال أسبابها مجهولة لحد الساعة،وتم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.