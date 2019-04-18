مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في حادث مرور ببسكرة

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح في حادث إصطدام بين حافلة وسيارة،وقع صباح اليوم الخميس،بإقليم بلدية الشعيبة ولاية بسكرة

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة

مرورا ببلدية الشعيبة نجم عن إصطدام بين شاحنة لنقل المسافرين تعمل على خط الجزائر -ورقلة وسيارة سياحية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان، فيما أصيب شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة حسبما أضافته مصالح الحماية المدنية.

وقد تم تحويل جثماني الضحيتين على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد زيوشي” بطولقة

فيما تم نقل الجريح نحو الإستعجالات الجراحية بذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي العلاج اللازم .

وقد فتحت المصالح الأمنية المؤهلة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، يضيف المصدر ذاته .