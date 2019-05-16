مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث مرور بمستغانم

هلك شخصان وأصيب آخر بجروح إثر حادث سير وقع أمس الخميس، ببلدية سيدي علي شرق مستغانم، حسب بيان للحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت قبيل الإفطار أمس الأربعاء، من أجل إسعاف الضحايا بعد حادث مرور

خطير وقع بالطريق الوطني 90 بالقرب من دوار سيدي عفيف ببلدية سيدي علي، وجاء الحادث بعد إصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية

ماأدى إلى إنقلابها عدة مرات وإنحرافها نحو منحدر بجانب الطريق ماتسبب في وفاة سائق الدراجة “35 سنة” في عين المكان.

وتم نقل مرافق سائق الدراجة النارية “30 سنة” على جناح السرعة إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة وقدمت الإسعافات الأولية لسائق السيارة الذي تعرض لجروح .

وسجلت مديرية الحماية المدنية بولاية مستغانم في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 ماي الجاري

52 حادث مرور أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 56 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ذات المصدر .