مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بتيارت

لقي ليلة أول أمس شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور خطير .

و علم من الحماية المدنية أن الحادث وقع في الطريق الوطني رقم 14 في جزئه الرابط بين بلديتي الدحموني و سيد الحسني نتيجة اصطدام سيارة سياحية بأخرى.

وأدى الحادث إلى مصرع شخصين في عين المكان، تتراوح اعمارهما ما بين 5 و 27 سنة وأصيب 4 آخرون تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 36 سنة بجروح متفاوتة وصفت حالة اثنين بالخطيرة.

وتم نقل الجثث والجرحى إلى مستشفى يوسف دمرجي بتيارت و فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.