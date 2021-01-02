عاجل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور خطير بالجلفة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور خطير بالجلفة
بقلم زكرياء مداح

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 4 آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، في حادث مرور بمنطقة “الهيوهي” في ولاية الجلفة.

ووقع هذا الحادث المميت، في بلدية تعظميت بدائرة عين الإبل جنوب الجلفة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942728

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com