مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور خطير بالجلفة

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 4 آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، في حادث مرور بمنطقة “الهيوهي” في ولاية الجلفة.

ووقع هذا الحادث المميت، في بلدية تعظميت بدائرة عين الإبل جنوب الجلفة.