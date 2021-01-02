مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث مرور خطير بالجلفة

ووقع هذا الحادث المميت، في بلدية تعظميت بدائرة عين الإبل جنوب الجلفة.
لقي شخصين حتفهما، وأصيب 4 آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، في حادث مرور بمنطقة "الهيوهي" في ولاية الجلفة.
ووقع هذا الحادث المميت، في بلدية تعظميت بدائرة…
تدخلت مصالح الحماية المدنية في وهران، اليوم السبت، على الساعة 10 سا و57 دقيقة، من أجل إنهيار سقف غرفة لمسكن، بحي إبن سينا.
وحسب بيان لمديرية…
تدخلت مصالح الحماية المدنية في وهران، اليوم السبت، لأجل امتصاص مياه الأمطار ببعض الطرقات، على إثر الأمطار المتساقطة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد جاءت…
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