مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بالمدية

لقي شخصين حتفهما، وأصيب 7 آخرين بجروح، في حادث مرور خطير وقع مساء اليوم السبت بدائرة البرواقية في ولاية المدية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للبرواقية في هذا الحادث والمتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 01 بالقرب من مفترق الطرق بلدية ودائرة البرواقية.

وخلف الحادث، 9 ضحايا، توفي منهم شخصين يبلغان من العمر 19 و52 سنة من جنس أنثى، بمستشفى البرواقية.

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