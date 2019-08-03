مصرع شخصين واختناق 3 آخرين داخل بئر في المسيلة

توفي شخصان، ظهر اليوم السبت، داخل بئر تقليدي بمنطقة الذيبة بقرية عين امڨارنز التابعة لإقليم بلدية اسليم بولاية المسيلة.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحيتان كانا رفقة ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بتنظيف بئر عمقه أزيد من 20 مترا.

وقد قام الضحايا بإنزال محرك يعمل بالمازوت لاستعماله في عملية التنظيف، لتتسبب الغازات المنبعثة منه في إصابتهم بحالات اختناق.

وقد تفطن سكان المنطقة للفاجعة، بعد فوات الأوان، حيث توفي شخصان بموقع الحادث، فيما نُقل البقية إلى مستشفى عين الملح.

وعملت “النهار أونلاين” أن المصابين الثلاثة استقرت حالتهم الصحية، بعدما كانوا في حالة حرجة.

وتتميز المنطقة بالتواجد الكبير للآبار التقليدية التي باتت تتسبب من حين لآخر في حوادث مماثلة أثناء عملية تنظيفها دوريا.