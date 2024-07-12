مصرع شخصين وجرح 5 آخرين إثر إنقلاب سيارة بالجلفة

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 05 آخرين في حادث إنحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بلديتي حاسي بحبح و عين وسارة بولاية الجلفة.

وكشف مصدر الحماية المدنية للولاية، أن اسعافات الوحدة الثانوية لها بعين وسارة مدعمة باسعافات المركز المتقدم بالصقيعة، تدخلت، ليلة أمس، في حدود الساعة 00 سا و30 د لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث، في انحراف وانقلاب سيارة من نوع داسيا لوغان على مستوى الطريق الوطني رقم 01 حوالي 10 كلم إتجاه حاسي بحبح.

وخلف الحادث وفاة ضحيتين تترواح أعمارهما ما بين 26 سنة و30 سنة وإصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و33 سنة، إثنين منهما في حالة حرجة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا وإجلائهم إلى مستشفى الولاية المنتدبة بعين وسارة.

فيما تم تحويل الضحايا المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.