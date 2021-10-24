مصرع شخص اثر حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب بالأربعطاش

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد، إثر حادث مرور في الطريق السيار شرق- غرب على مستوى الأربعطاش غرب بومرداس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود 10.00 من صباح اليوم بالطريق السيار شرق – غرب على مستوى منطقة ذراع بيرة ببلدية الأربعطاش.

وذلك إثر اصطدام بين سيارتين و شاحنة في الرواق المؤدي إلى الجزائر العاصمة من هذا الطريق، مما خلف عن مصرع شخص 42 سنة و إصابة 4 آخرين 24 إلى 34 سنة.

ليتم نقل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنيةإلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرويبة، فيما تم إسعاف أحد المصابين بجروح طفيفة بعين المكان.

كما تم نقل الجرحى الثلاثة المتبقين للعيادة متعددة الخدمات لبلدية خميس الخشنة (غرب)، أين تلقوا الإسعافات الضرورية.