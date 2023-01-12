مصرع شخص صدمته سيارة بعين الدفلى

لقي شخص حتفه صباح اليوم الخميس، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق/غرب، بإتجاه وهران.

وحسب بين لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث، بالمكان المسمى السوق الأسبوعي ببلدية جليدة.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارة أجرة من نوع بيجو 806، بشخص يبلغ من العمر حوالي 47 سنة، أين توفي في عين المكان.

لتقوم بذلك مصالح الحماية المدنية، بتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى.

أين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في هذا الحادث المأساوي.