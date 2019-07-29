مصرع شخص على يد أخيه بواسطة طلق ناري بتبسة

شهدت بلدية الحمامات ولاية تبسة، اليوم الإثنين، جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب على يد أخيه، وفق مصادر مقربة للنهار أون لاين.

الضحية المدعو “ب.ن”، قتل بواسطة بندقية صيد، حيث نشب خلاف عائلي بينه وبين شقيقه الذي أطلق عليه النار، ليرديه قتيلا مصالح الحماية المدنية تدخلت لنقل الضحية إلى المستشفى، في حين لاذ الجاني بالفرار بعد فعلته،

لتشرع مصالح الأمن في البحث عنه، لكنه قرر بعد ذلك تسليم نفسه، وتبقى الأسباب الحقيقية للجريمة مجهولة

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.