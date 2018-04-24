مصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر حادث مرور خطير بتبسة

وقع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بئر تراب والعقلة 80 كلم غرب ولاية تبسة.

أسفر عن وفاة شيخ 76 سنة وإصابة شاب 34 سنة بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتقديم الإسعافات اللازمة.

الحادث المروري المسجل وقع بسبب اصطدام مركبة من نوع “رونو لوغان” كان يقودها الشيخ الذي لفظ أنفاسه في عين المكان بمركبة نفعية من نوع “جي 5” كانت تسير في الإتجاه المعاكس.

مصالح الحماية المدنية تدخلت على الفور وقامت بنقل الضحيتين موازاة مع فتح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.