مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالمدية

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر، في حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم السبت، على مستوى الطريق وطني رقم 18B ببلدية سيدي زهار في المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام سيارة وشاحنة.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 72سنة. حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستوصف السواقي.

كما خلف الحادث إصابة شخص آخر يبلغ من العمر 52 سنة، لديه إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم إسعاف الضحية، ونقله من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مستوصف السواقي.