مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة

لقي شخص حتفه، وأصيب 21 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي الشلال والمعاريف في المسيلة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، تمثل الحادث في إنقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالطريق المذكور على مستوى منطقة بانيو.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة واحد وعشرون “21” آخرين بجروح.

وحضرت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني، متمثلة في أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخبانة في عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.