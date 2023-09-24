مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بمعسكر

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 ىخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 7 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وعين فارس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي لسيارتين نفعيتين وشاحنة.

وخلف الحادث وفاة رجل وإصابة 3 أشخاص آخرين كانوا على متن نفس السيارة النفعية الأولى قدمت لهم الاسعافات الأولية، وتم إجلاؤهم إلى مستشفى معسكر.

فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.