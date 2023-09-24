مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بمعسكر
بقلم نادية بن طاهر
لقي شخص حتفه، وأصيب 3 ىخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 7 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وعين فارس.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام تسلسلي لسيارتين نفعيتين وشاحنة.
وخلف الحادث وفاة رجل وإصابة 3 أشخاص آخرين كانوا على متن نفس السيارة النفعية الأولى قدمت لهم الاسعافات الأولية، وتم إجلاؤهم إلى مستشفى معسكر.
فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.
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