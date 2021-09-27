مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عمليتي دهس بمدينتين بتونس

أفادت وسائل إعلام تونسية مساء الأحد بأن سيارة خاصة دهست عددا من المواطنين بمدينتي صيادة وقصر هلال بولاية المنستير.

وأسفرت حادثة الدهس عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج.

وأكدت إذاعة “جوهرة أف أم” أن قوات الأمن اعتقلت صاحب السيارة الذي نفذ عمليتي الدهس.

وأفادت الإذاعة بأنه لم تعرف بعد دوافع مرتكب العملية في انتظار التحقيق معه.

وذكرت الإذاعة نقلا عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول مواصلة التقدم في اتجاههم للتأكد من وفاتهم.

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