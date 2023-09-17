مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث بالبيض

لقي شخص حتفه، وأصيب 5 آخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق الوطني رقم 119 الرابط بين بلدية تسمولين وبلدية المشرية في البيض.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة مخلفا وفاة شخص يبلغ من العمر 73 سنة من جنس أنثى. وتم نقل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما خلف الحادث، إصابة 5 أشخاص آخرين بجروح، منهم 2 من جنس أنثى و3 من جنس ذكر. تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و46 سنة. حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.