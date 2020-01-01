مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين في تيارت

لقي أمس شخص حتفه وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثتين منفصلين.

ووقع الحادث الأول في الطريق الولائي رقم 2 القريب من قرية سيدي علال ببلدية سيدي بختي إثر اصطدام سيارة نفعية من نوع مازدا بدراجة نارية كانت على متنها شخصان تسبب في مصرع أحدهما يبلغ من العمر 32سنة وإصابة الآخر 24 سنة بجروح خطيرة على مستوى الظهر و الرأس.

أما الحادث الثاني فوقع في الطريق الولائي رقم 6 القريب من بلدية عين بوشقيف اثر اصطدام تسلسلي بين مركبة لنقل المسافرين وسيارة من نوع “بيجو 504” وأخرى من نوع “داسيا ديستر” تسبب في إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 19 و 41 سنة.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى السوقر و قد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادثين.