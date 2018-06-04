مصرع شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور بالوادي

هلك شخص موتا فيما أصيب إثنان آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع ليلة أمس الأحد إلى الاثنين .

بمنطقة وادي عبد الرحمان ببلدية زريبة الوادي.

حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية أن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة و خنشلة.

مرورا ببلدية زريبة الوادي نجم عن اصطدام مركبة سياحية بأخرى نفعية.

و أسفر الحادث عن وفاة امرأة كانت على متن المركبة السياحية تبلغ من العمر 63 سنة بعين المكان فيما أصيب شخصان آخران.

من جنس ذكر يبلغان من العمر 40 و 70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.