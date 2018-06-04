مصرع شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور بالوادي

هلك شخص موتا فيما أصيب إثنان آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع ليلة أمس الأحد إلى الاثنين .
بمنطقة وادي عبد الرحمان ببلدية زريبة الوادي.
حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية أن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة و خنشلة.
مرورا ببلدية زريبة الوادي نجم عن اصطدام مركبة سياحية بأخرى نفعية.
و أسفر الحادث عن وفاة امرأة كانت على متن المركبة السياحية تبلغ من العمر 63 سنة بعين المكان فيما أصيب شخصان آخران.
من جنس ذكر يبلغان من العمر 40 و 70 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.
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