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مصرع شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور بالوادي

أخبار الجزائر
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مصرع شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور بالوادي
بقلم ياسمينة د

هلك شخص موتا فيما أصيب إثنان آخرين بجروح متفاوتة  الخطورة إثر حادث مرور وقع ليلة أمس الأحد إلى الاثنين .

بمنطقة وادي عبد  الرحمان ببلدية زريبة الوادي.

حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية أن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 83 الرابط  بين ولايتي بسكرة و خنشلة.

مرورا ببلدية زريبة الوادي نجم عن اصطدام مركبة سياحية بأخرى نفعية.

و أسفر الحادث عن وفاة امرأة كانت على متن المركبة السياحية تبلغ من العمر 63  سنة بعين المكان فيما أصيب شخصان آخران.

من جنس ذكر يبلغان من العمر 40 و 70  سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

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