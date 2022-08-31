مصرع شرطي بطلقة نارية داخل مقر “كوميسارية” في “ترعي باينان” بميلة!

تعرض شرطي في العقد الخامس من العمر، لطلق ناري أصيب به، يرجح أنه أرداه قتيلا في ولاية ميلة.

وحسب معلومات شحيحة جدا بخصوص الحادثة، التي جرى التحفظ عن إصدار أي بيان رسمي بشأنها، فإن الشرطي الذي كان مزاولا لعمله ليلا، انتهت فترة دوامه، صباح أمس، وخلال عملية إرجاع المستلزمات العملية لمكانها المعتاد داخل مقر أمن دائرة “ترعي باينان” حيث يشتغل، جرى سماع طلق ناري من عيار ناري يحتمل أنه من مسدس 9 ملم.

النيابة العامة قامت بفتح تحقيق

وبعد مسارعة أعوان وضباط الشرطة نحو موقع سماع الطلق الناري، تم العثور على الشرطي وسط بركة من الدماء، واستلزم الوضع نقل الشرطي المصاب على جناح السرعة لتلقي الإسعافات اللازمة في المستشفى المحلي ثم نحو مستشفى عاصمة الولاية.

إلى ذلك، أمرت نيابة الجمهورية محل دائرة الاختصاص القضائي بفتح تحقيق بشأن الحادثة مع تحديد الملابسات المرتبطة.

إلى ذلك وفي السياق ذاته، حلّت لجنة تحقيق من أمن الولاية، أمس، بمقر أمن الدائرة، وبوشرت تحقيقات داخلية في الواقعة.