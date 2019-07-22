مصرع شقيقين أثناء تنظيف بئر في سطيف

لقي شقيقان من عائلة “زمام” بمنطقة شوف لكداد بولاية سطيف، مصرعهما، بعد محاولتهما تنظيف بئر للوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادثة التي راح ضحيتها الشقيقان “محمد” و”بوبكر”، البالغان من العمر 28 و 32 سنة، وقعت عندما نزل الضحيتان إلى قاع البئر ،الذي يتجاوز عمقه 10 أمتار لتنظيفه مستعينين بمحرك تقليدي.

غير أنّ الشقيقين استنشقا كميات كبيرة من الغازات ليفارقا الحياة، بسبب صعوبة التنفس، وبعد تعرضهما لحالة إغماء.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية، وتم انتشال جثتي الضحيتين وتحويلهما إلى المستشفى الجامعي.

وتأتي هذه الفاجعة بعد أقل من 48 ساعة، على واقعة مصرع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ببلدية أولاد موسى التابعة لولاية بومرداس، أثناء تنظيف بئر.