مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين في تصادم شاحنة وسيارة بوهران

توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 سنة وأصيب خمسة آخرين ثلاثة من جنس ذكر واثنان من جنس أنثى تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 40 سنة في حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 41 بلدية بوفاطيس دائرة وادي التليلات بوهران إثر تصادم بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة.

مباشرة بعد تلقي وحدات الحماية المدنية نداء النجدة تنقل عناصرها إلى عين المكان أين تم تحويل جثة الطفلة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن فيما تم اسعاف الخمسة الاخرين الذين كانوا يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة قبل تحويلهم على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.