مصرع طفلين شقيقين بعد انهيار جدار في الرغاية بالعاصمة

الضحيتان كانا في زيارة إلى بيت جدهما بمناسبة العطلة الشتوية

اهتز، أمس الثلاثاء، حي جعفري ببلدية الرغاية في العاصمة، على وقع حادثة أليمة تمثلت في مصرع طفلين شقيقين، تسبب فيها سقوط جدار منزل جديهما بعدما كانا في زيارة عائلية هناك.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطفلين الشقيقين، وهما “آدم” و”أنس” يقطنان بحي مراد بذات البلدية، ولا يتجاوز سنهما 10 سنوات، كانا في زيارة إلى بيت جدهما رفقة والدتهما بمناسبة العطلة الشتوية.

وقال رئيس بلدية الرغاية، في اتصال مع “النهار”، إن الحادث الأليم وقع، على الساعة الحادية عشر صباحا، بعدما كان الولدان يلعبان بجوار منزل جدهما إلى أن وقع الجدار عليهما، حيث تسبب الحادث في البداية بإصابتهما بجروح بليغة على مستوى الرأس، ليتم نقل الشقيقين إلى عيادة متعددة الخدمات بالحي، غير أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقد تنقل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة ورئيس بلدية الرغاية، بالإضافة إلى مسؤولي المصالح الأمنية، إلى مقر العيادة متعددة الخدمات ومنزل عائلة الضحية لتأدية واجب العزاء والوقوف بجانب ذوي الشقيقين الضحيتين، فيما جرى بالموازاة فتح تحقيق في ملابسات وظروف الحادث.