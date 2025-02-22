مصرع طفل تحت عجلات شاحنة بالشلف

لقي طفل حتفه، صبيحة اليوم السبت، في حادث دهس بالمكان المسمى طريق ميزاب، بلدية و دائرة تاوقريت ولاية الشلف، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن تم التدخل على الساعة 07سا59د، من أجل دهس شاحنة لطفل بالمكان المسمى طريق ميزاب. بلدية و دائرة تاوقريت.

أين خلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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