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مصرع طفل صدمته سيارة في حادث أليم بالشلف

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مصرع طفل صدمته سيارة في حادث أليم بالشلف
بقلم نادية بن طاهر

تدخلت وحدة الحماية المدنية بوادي سلي في الشلف، صباح اليوم الإثنين، لأجل حادث مرور أليم خلف وفاة طفل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث في دهس سيارة لطفل، على مستوى الطريق بمنطقة الشرفة ببلدية الشلف.

وتوفي الطفل والذي يبلغ من العمر 13 سنة، في عين المكان.

وتم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.

وأشار البيان، إلى إن أسباب هذا الحادث تبقى مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة.


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