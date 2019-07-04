مصرع طفل في حادث دهس بسيدي هجرس في المسيلة
لقي طفل في التاسعة من العمر هلاكه جرّاء حادث دهس، مساء اليوم الخميس، ببلدية سيدي هجرس في المسيلة.
وحسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ الطفل الضحية لقي مصرعه في عين المكان، أين دهسته شاحنة من الوزن الثقيل.
وقد تم تحويل جثة الضّحية من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى البلدي.
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المدعو "ب،…
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