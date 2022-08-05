مصرع عاملين اختناقا في خزّان أرضي لمؤسسة صناعية في مستغانم

لقيَ، نهار أول أمس الخميس، عاملان مصرعهما اختناقا في عمق خزان أرضي بما يتجاوز الـ 10 أمتار داخل الوحدة الصناعية “أميدور” بمنطقة النشاطات بإقليم بلدية “فرناكة” غرب ولاية مستغانم.

الحادث وقع في حدود الساعة الـ 11 صباحا، بينما كان الضحايا بصدد القيام بعملية تنظيف للخزان من مخلفات مادة النشاء الغذائي من دون اتخاذ السبل الاحترازية المستوجبة، مما أسفر عن مقتل عاملين تتراوح أعمارهما بين 39 و 47 سنة، وإصابة الآخرين في حالة حرجة جراء استنشاقهم للغازات السامة تتراوح أعمارهما بين 31 و 37 سنة، حيث استدعى الأمر تدخل فرق الحماية المدنية لوحدتي قطاع منطقة “المقطع” والثانوية لدائرة “عين النويصي”، حيث تكفلت عناصرها بتقديم الإسعافات الأولية للضحايا وإجلائهم على جناح السرعة إلى المصالح المعنية بالمستشفى الجامعي لمدينة مستغانم.