مصرع عاملين بعد انهيار ترابي داخل ورشة أشغال في برج بوعريريج

الحادث وقع أثناء القيام بربط مسجد بقنوات الصرف الصحي

تسبب حادث انزلاق للتربة في إقليم بلدية “أولاد ابراهم” شرق برج بوعريريج، في وفاة عاملين، الأول يسمى “ن.ح” والمدعو “مهدي”، يبلغ من العمر 26 سنة، الساكن في بلدية “أولاد ابراهم”، والثاني “خ.ش”، 49 سنة، الساكن في قرية “الرمايل”.

الحادث وقع، صبيحة أمس، داخل ورشة أشغال مشروع للصرف الصحي، وذلك أثناء القيام بربط مسجد بقنوات الصرف الصحي.

وقد لقي الضحيتان حتفاهما في أعقاب انزلاق التربة عليهما أثناء القيام بالأشغال بالقرب من مسجد “علي بن أبي طالب” في “عين برصة” ببلدية “أولاد ابراهم” في دائرة “رأس الوادي”.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال وإنقاذ الضحيتين من تحت الردوم في حفرة بالوعة عميقة بثلاثة أمتار، وتم نقلهما إلى مستشفى “بناني” في “رأس الوادي”، لكنهما فارقا الحياة نظرا لخطورة الحادث والإصابات.

وبدورها، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.