مصرع عاملين سقطا داخل بالوعة محطة لغسل السيارات في “الحجيرة” بتڤرت!

أرادا تنظيفها من زيوت المحركات لكنهما اختنقا داخلها

اهتز، ليلة أول أمس، سكان بلدية “الحجيرة” في ولاية تڤرت، على وقع حادثة مأساوية، تمثلت في وفاة عاملين، في العقد الثاني من العمر، داخل بالوعة للصرف الصحي.

إذ يتعلق الأمر بكل من “عبد الباسط بن عطا الله” و”محمد بلمعبدي”، بعد محاولتهما رفقة زميل آخر تنظيف البالوعة التابعة لمحطة غسل السيارات “لافاج” امتلأت بالزيوت الناتجة عن تنظيف أوساخ وشحوم محركات السيارات بمحطة لتوزيع الوقود التي يعملون فيها، حيث كانوا بصدد تنظيفها، أين تقدم الشاب الأول الذي اختنق بالغازات السامة داخل البالوعة، وبحكم غياب التهوية، لم تصدر منه أي حركة أو صوت، عندها تدخل الشاب الثاني من أجل إنقاذه، لكنه لاقى نفس المصير وأغمي عليه هو الآخر وسقط مباشرة فيها، وتبعهم الشاب الثالث الذي نجا ويوجد في حالة حرجة، فيما تدخلت وحدة الحماية الثانوية في “الحجيرة” في الحين، حيث تم انتشالهم في ظرف قياسي لا يتجاوز نصف الساعة، أين تم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى “الحجيرة”، في حين، تم تحويل الشاب الثالث إلى مستشفى “محمد بوضياف” في مدينة ورڤلة بعد خضوعه للفحوصات الأولية.

الجدير بالذكر أن المحطة توجد في الطريق الاجتنابي بمدخل بلدية “الحجيرة”، حيث تفطن عمال المحطة إلى الحادثة، أين أبلغوا رجال الحماية المدنية على الفور، التي تدخلت لانتشال الضحيتين، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة لمعرفة الملابسات الحقيقية للحادثة التي أثارت هلعا كبيرا لسكان المنطقة وخلفت استياءً كبيرا.