مصرع عاملين.. وامرأة في «الكوما» بعد سقوط «صافوداج» في وهران!

كانا يقومان بأشغال طلاء عمارة في حي «البلاطو»

لقي، ظهيرة أمس، عاملان كانا يقومان بأشغال طلاء عمارة بشارع عدة بن عودة في وهران حتفهما، فيما أصيبت امراة بعدما سقطت عليها الساقلة «صافوداج» التي كان فوقها العاملان الضحيتان.

حسب مصادر «النهار»، فقد وقع الحادث إثر تقطع الحبال التي كانت موصولة بها الساقلة «الصافوداج»، لتهوى هذه الأخيرة وعلى متنها عاملا الطلاء، قبل أن يسقطا في موقع كانت تمر به سيدة.

وفيما توفي العاملان على الفور، بسبب شدة الارتطام وقوته، بالنظر للعلو الذي سقطا منه، أصيبت المرأة التي كانت مارة بالجوار بجروح بالغة على مستوى الرأس، قبل أن يتم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بن زرجب، لتحول بعدها إلى مستشفى أول نوفمبر بسبب خطورة الإصابات التي تعرضت لها.

وعلمت «النهار» أن المرأة الضحية ترقد في مصلحة العناية المركزة بسبب وضعها الحرج.

وبالنسبة للعاملين الضحيتين، فقد علمت «النهار» أنهما في الأربعينيات من العمر، أحدهما ينحدر من بلدية بوتليليس والآخر من عين تموشنت.

وقد لقي أحدهما حتفه بمكان الحادث بحي البلاطو، فيما لفظ الضحية الثاني أنفاسه الأخيرة باستعجالات مستشفى بن زرجب الجامعي، حيث نقلت جثتاهما إلى مصلحة الطب الشرعي لاخضاعهما للتشريح الطبي.

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا للوقوف على ملابسات هذا الحادث المروّع.