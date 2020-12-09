مصرع عجوز بعد اندلاع حريق داخل شقتها في حي “الميناديا” بعنابة

الشرطة العلمية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق والوفاة

توفيت، زوال أمس، عجوز تدعى “ب.ب” وسط ظروف غامضة، بعد حريق نشب داخل شقتها في حي “باتريس لوممبا” في عنابة.

وأوضح الملازم، شبوبة زكرياء، المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية بعنابة لـ “النهار”، أن مصالح الحماية، تلقت بلاغا أوليا في حدود الواحدة و10 دقائق من ظهر أمس، للتبليغ عن خلل كهربائي وسماع صوت انفجارات بشقة سكنية تقع في الطابق الأرضي لعمارة “ب 3” بمنطقة “باتريس لوممبا” المعروفة بـ “ميناديا” في عنابة.

وبتدخل مصالح الحماية المدنية، تبين وجود حريق داخل الشقة، إلى جانب وجود آثار حروق على الضحية “ب.ب”، البالغة من العمر 72 سنة، والتي وجدت متوفية في ظروف غامضة وسط أسباب لم يتم تحديدها بعد.

وكشفت مصادر مقربة لـ “النهار”، أن الجيران القاطنين في عمارة الضحية، سمعوا دوي انفجارات، ولم يتم تحديد مصدره إن كان بسبب خلل كهربائي أو للغاز، حيث سارعوا بالاتصال بوحدات الحماية المدنية، قبل أن يلتحق أفراد عائلة الضحية المتوفية.

وتدخلت بدورها عناصر الشرطة العلمية لفتح تحقيق في هذه القضية، وجمع عينات من مسرح الحادثة، لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق، في حين، تم تحويل جثة الضحية مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي “ابن رشد”، في انتظار تشريحها من طرف الطبيب الشرعي في المستشفى الجامعي وتحديد أسباب الوفاة.