مصرع عجوز واصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالجلفة

لقيت مساء اليوم الجمعة عجوز سبعينية مصرعها و أصيب 05 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بولاية الجلفة.

حيث كشف مصدر “النهار”، أن اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجلفة تدخلت مدعمة بالوحدة الرئيسية، في حدود الساعة 15 سا و 17 د لأجــل حادث مرور .

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “داسيا لوقان” بمنطقة “واد سيدي سليمان”، على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

وأسفر الحادث عن وفاة ضحية إمراة تبلغ عمرها 78 سنة واصابة 5 أشخاص لهم اصابات متفاوتة الخطورة.

الجرحى تترواح اعمارهم مابين 5 سنوات و34 سنة ( رجلين 34 سنة و33 سنة، طفلتين 9 سنوات، وطفل 5 سنوات).

أين تم تقديم لهم الإسعافات الاولية اللازمة في عين المكان وتحويلهم الى المستشفى الاستعجالي بالجلفة.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.