مصرع عشريني في حادث مرور بأول أيام العيد بالمحمدية

لقي شاب في العشرينات من العمر حتفه، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، خلال حادث مرور على الطريق السريع بالعاصمة.

وحسب ما أورده المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية للعاصمة، فإن السيارة اصطدمت بشاحنة بالطريق السريع الرابط بين الجزائر العاصمة والدار البيضاء.

وأضاف الملازم الأول بن خلف الله خالد، أن الحادث وقع في حدود الساعة 9 والنصف صباحا، بالمحمدية بالقرب من المسجد الاعظم.

السيارة كان يقودها شاب يدعى “يوسف” يبلغ من العمر 23 سنة، لقي حتفه على الفو بعين المكان.

وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، أما أسباب الحادث فتبقى مجهولة حسب ذات المتحدث.