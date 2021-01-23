مصرع عشريني وإصابة آخر بجروح في حادث مرور بالجلفة

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم السبت بإقليم ولاية الجلفة، و بالتحديد بمنطقة واد لحجل التابع، وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

و حسبما أفاد به مصدر “النهار اونلاين”، فإن مصالح الحماية تدخلت في الحادث، الذي وقع بالطريق الوطني رقم 01.

وتمثل الحادث، في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “أكسنت”، وشاحنة من نوع “هيونداي”.

هذا وأسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 29 سنة، وإصابة آخر يبلغ من العمر 61 سنة، بجروح.

وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للجريح، وتحويله إلى مستشفى عين الإبل.

بينما تم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث، حسب ذات المصدر.