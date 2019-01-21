مصرع عشريني وإصابة آخر في حادث سير بعين الدفلى

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور، وقع اليوم الإثنين بولاية عين الدفلى، وفق بيان لمصالح الحماية المدنية.

و أوضح المصدر، أن الحادث وقع في مكان يدعى “أولاد المهدي” في بلدية الحسينية على مستوى الطريق السيار “شرق/غرب”.

أين إصطدمت مركبة سياحية بقوة بحاجز إسمنتي، مما تسبب في مقتل السائق “23سنة”، وإصابات متفاوتة لمرافقه “18 سنة”.

و تم إجلاء الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة، في الوقت الذي نقل فيه الجريح إلى عيادة بومدفع.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث، يضيف ذات المصدر.