مصرع فتاة وإصابة 25 آخرين إثر تسمم مجهول الأسباب بمستغانم

طوارئ باستعجالات تيجديت وطبيب واحد للتكفل بكافة الحالات

حالة طوارئ عاشتها اليوم استعجالات تيجديت بمستغانم بعد استقبال نحو 25 حالة تسمم غذائي لأشخاص يقطنون بمنطقة أولاد البشير التابعة لبلدية خير الدين وهم من عائلة واحدة،

كانوا ببيت عزاء أحد أقاربهم توفيت ابنته البالغة من العمر 16 سنة بتسمم غذائي الأسبوع الماضي بعد تحويلها إلى المستشفى هي ووالدها وشقيقها.

فبعد قرابة الأسبوع من تسجيل التسمم الأول، والذي أسفر عن وفاة الفتاة البالغة من العمر 16 سنة باستعجالات تيجديت الطبية،

استقبلت هذه الأخيرة صباح اليوم في حدود الساعة الحادية عشر نحو 16 شخصا أغلبهم أطفال كانوا يعانون من أعراض القيء والإسهال الشديد،

إلى جانب آلام حادة بالمعدة لترتفع حصيلة التسمم الغذائي إلى حوالي 25 شخصا من مختلف الأعمار أمام نقص فادح في الطاقم الطبي العامل بالاستعجالات،

حيث أخذ طبيب واحد بمساعدة ممرضين على عاتقه التكفل بكافة الحالات التي استقبلتها المصلحة التي شهدت حالة طوارئ أمام استمرار استقبال المصابين.

وتعود أسباب التسمم الغذائي حسب معطيات أولية إلى تناول مياه الصهاريج حسب تصريحات بعض قاطني منطقة اولاد البشير ببلدية خير الدين أمام غياب المياه الشروب بالمنطقة لأكثر من 4 اشهر،

بعدما كان يعتقد في أول وهلة عقب التسمم الأول الذي أودى بحياة الفتاة انه وقع اثر تناولهم للمحاجب،

حيث طالبوا بفتح تحقيق عاجل لتحديد الأسباب للحيلولة دون تسجيل حالات تسمم أخرى أن تعلق الأمر بمشكل بالمياه.