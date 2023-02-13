مصرع فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا

توفي 35 شخصا ينتمون لفريق كرة الطائرة، والتابع لكلية معارف غازي فاماغوستا التركية للفتيات والفتيان، في زلزال تركيا.

وحسب شبكة cnnturk التركية، لقي الضحايا مصرعهم، في فندق غراند إيزياس، الواقع في مدينة أديامان، جنوب شرقي تركيا.

وقالت الشبكة: “الفريق بالكامل فقد حياته في كارثة الزلزال. وتم العثور على جثثهم في المدينة التي أتوا إليها من أجل خوض مباراة”.

وأوضحت أنه لم ينج أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 28 لاعبا من طلاب إحدى المدارس، فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين.

وتؤكد الشبكة أن جميع أفراد الفريق حوصروا تحت الأنقاض، وصمدوا لعدة أيام قبل أن يعلن عن وفاتهم.

وتبلغ أعمار لاعبي الفريق بين 12 إلى 14 عاما، وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق.

وإنهار الفندق بالكامل بفعل الزلزال “المدمر” الذي ضرب جنوب البلاد في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي.

وبذل رجال الإنقاذ جهودا حثيثة من أجل انتشال أي من أفراد الفريق، خاصة المجموعة التي وصلت إلى المنطقة من شمال قبرص.

لكن الطريقة التي انهار فيها الفندق صعبت عملية إنقاذهم، وفق الشبكة.

وكان الفريق يحلم بالتتويج بالبطولة هذا العام، حيث بدأ مشواره بطريقة رائعة جدا، قبل أن يخططفهم.