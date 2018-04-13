مصرع كهل دهسا بقطار المسافرين الجزائر وهران

لقي كهل يبلغ من العمر 45 سنة حتفه ،أمس الخميس، على خلفية دهسه بقطار المسافرين رحلة الجزائر العاصمة وهران.

وتحديدا بحي “الرتايمية” ببلدية وادي أرهيو بنقطة عبور غير محروسة .

وحسب المعلومات الأولية، أفادت أن الضحية المدعو “ف م ” يعاني من اضطرابات عقلية ووجد جثة هامدة على السكة الحديدية.

وتنقلت مصالح الحماية المدنية وحدة “وادي أرهيو” إلى مسرح الجريمة، لانتشال جثة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدنية.

فيما باشرت مصالح الدرك تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية في الحادث للكشف عن صحة من عدم انتحار الكهل.

مع العلم أن الحادث تسبب من جهته في شل وتعطل حركة مرور القطارات لعدة ساعات متتالية.