مصرع متسابقة على عرش ملكة جمال فرنسا بطريقة مؤسفة!

توفيت إحدى المشاركات، في مسابقة ملكة جمال فرنسا، والمدعوة “مورغان رولان”، يوم الجمعة الماضية، على إثر حادث مؤسف.

وحسب الصحيفة الفرنسية المحلية “20 minutes”، لقيت رولان “22 عاما”، حتفها، في حادث دهس تحت عجلات جرار زراعي.

وعن تفاصيل الحادث، ذكرت الجريدة، أن رولان كانت تستقل الدراجة مع صديق لها، في ريف منطقة “بايي دو لا لوار”.

ومع ظهور مفاجئ لسيارة في الطريق، حاولت رولان وصديقها تفادي التصادم معها.

فالتفتت رولان إلى الجانب الآخر، لتجنب السيارة، ووقعت تحت عجلات جرار زراعي، كان يسير بجانبها.

وعندما وصل فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، كانت الفتاة قد توفيت، ليتم نقل جثتها، لاحقا، إلى المستشفى على متن طائرة مروحية.

ولم يصب صديق رولان وسائق الجرار الزراعي، بأي مكروه، حسب ذات الصحيفة.