مصرع ملكة جمال باكستان في حادث مرور مروع بأمريكا

لقيت ملكة جمال باكستان السابقة، زينب نافيد، مصرعها، في حادث مرور مروّع بعد إنقلاب سيارتها، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب موقع “فوشيا”، اصطدمت سيارة زينب “32 عاما” بالرصيف، بعد أن حاولت المرور عبر منحنى الطريق، وانقلبت قرب خط المشاة لتتوفى على الفور.

ونقلت صحيفة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن شرطة ولاية ماريلاند، أنه قد تم إخراج ملكة جمال باكستان السابقة، من سيارتها المرسيدس، وتم إعلان وفاتها على الفور.

وأكدت التحقيقات الأولية والفحوصات، خلو جسد زينب من الكحول، وكانت الشخص الوحيد داخل السيارة.

وولدت زينب في لاهور بباكستان، وعاشت في أمريكا، وفي 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصلت على لقب ملكة جمال باكستان.