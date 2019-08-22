مصرع موقوف بعد سقوطه من الطابق الثاني لمحكمة الأخضرية بالبويرة

تدخلت صباح اليوم، مصالح الحماية المدنية لبلدية الأخضرية، لنقل مصاب ألقى بنفسه من الطابق الثاني بمحكمة الأخضرية .

وحسب مصادر تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن الموقوف كانا محبوسا بسجن الأخضرية، وقد مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية.

وحسب ما علم من الحماية المدنية للبويرة، فإن وحدة الأخضرية تنقلت فور إخطارها بوقوع شخص يبلغ من العمر 29 سنة.

وقد أصيب على مستوى الرأس ونزيف في الأنف بعد سقوطه من الطابق الثاني من مقر محكمة الأخضرية.

وفيما لم تتسرب أنباء أخرى بشأن التهم المتابع بها الموقوف، لوحظ عناصر من الحماية المدنية والدرك وهم يطوقون مبنى المحكمة مباشرة بعد الحادث.

وقالت المصادر إن الموقوف جرى نقله في بداية الأمر الى المستشفى على جناح السرعة لتلقي العلاج.

غير أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى بسبب خطورة إصابته.