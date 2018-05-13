مصرع نحو 40 شخصا في عواصف اجتاحت الهند

أعلنت السلطات الهندية الأحد، أن نحو 40 شخصا لقوا حتفهم جراء سلسلة من العواصف القوية التي ضربت شمال البلاد، وتسببت بفوضى كبيرة.

وأفادت سلطات الطوارئ بأن 18 شخصا قضوا جراء عواصف جليدية ورعدية أسقطت جدرانا وأشجارا وأبراج كهرباء في ولاية “أوتار براديش”،

وذلك بعد مرور أيام على مقتل 150 آخرين جراء عاصفة رملية قوية في الولاية ذاتها.

كما لقي 12 شخصا آخرين اليوم مصرعهم جراء عواصف رعدية في غرب البنغال، و9 جراء صواعق في اندرا براديش في جنوب البلاد و2 في العاصمة نيودلهي،

حيث أجبرت الرياح التي تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة السلطات على تغيير مسار 70 رحلة جوية، وأغلق مطار انديرا غاندي لأكثر من ساعتين.