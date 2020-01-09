مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق مهول

لقي والد المطرب المصري إيهاب توفيق، مصرعه، في حريق كبير إندلع بمنزله، بالعاصمة المصرية القاهرة، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية اليوم الخميس.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن “مصراوي”، والذي أورد أن مصدر أمني بالقاهرة، كشف إن والد الفنان لقي مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وأشارت ذات المصادر الأمنية، إلى أن غرفة الحماية المدينة بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في فيلا بمدينة نصر وتم ارسال قوات الحماية المدنية إلى المكان وسيطرت على الحريق.

وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران ومنع امتتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وكشفت تقارير صحفية، أن العاملين بالفيلا أكدوا أن النيران إشتعلت بمدفأة في الطابق الأول، ما أسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، فيما تبين أنه أصيب بإختناق أسفر عن وفاته.

ولم تصدر عائلة توفيق أي بيان عن الحادثة حتى الساعة، ولم تؤكد أو تنفي خبر وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.