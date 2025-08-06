مصرع وزيري الدفاع والبيئة في غانا إثر تحطم مروحية 

لقي عدد من المسؤولين البارزين في الحكومة الغانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تحطم مروحية عسكرية جنوب البلاد، من بينهم وزير الدفاع إدوارد أوماني بواما، ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إبراهيم مرتضى محمد.

وأعلنت الرئاسة الغانية نبأ الوفاة في بيان رسمي، بعد ساعات من إعلان الجيش فقدان الاتصال بطائرة مروحية كانت تقلّ ثمانية أشخاص، بينهم خمسة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وكان وزير الدفاع الراحل، إدوارد أوماني بواما، تولى منصبه مطلع العام الجاري، عقب تسلم الرئيس جون دراماني ماهاما، مهامه في جانفي الماضي. فيما شغل إبراهيم مرتضى محمد حقيبة البيئة، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وضمّت قائمة الضحايا كذلك الحاجي منيري محمد، الذي كان يشغل منصب نائب منسق الأمن القومي، وسبق له أن تولى وزارة الزراعة. إلى جانب صامويل ساربوغ، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس ماهاما.

وأكدت السلطات الغانية أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم في الحادث. دون أن تحدد حتى الآن موقع التحطم أو أسباب الحادث، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

وفي هذا السياق، صرّح جوليوس ديبرا، مدير ديوان الرئاسة، أن الرئيس ماهاما قرّر إيقاف كافة أنشطته الرسمية ليوم الأربعاء. كما أمر بتنكيس الأعلام الوطنية حداداً على الضحايا. وأعرب عن تعازي الحكومة ومواساتها لأسر الضحايا.

وكانت المروحية قد أقلعت من العاصمة أكرا، حوالي الساعة التاسعة صباحاً، بالتوقيت المحلي، وكانت متوجهة إلى مدينة أوبواسي الواقعة شمال غرب العاصمة، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.

وقد عبّرت عدة شخصيات سياسية ومجتمعية عن بالغ حزنها لهذا الحادث المأساوي. مؤكدين وقوفهم إلى جانب عائلات الضحايا في هذا الظرف العصيب.