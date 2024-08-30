مصرع 10 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

لقي 10 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور، عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي تدخلات الحماية المدنية 4015 تدخل خلال نفس الفترة، بمعدل تدخل كل 21 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 244 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 304 جريح و10 وفيات.

أما فيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية 783 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 562 شخص. فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة تم انتشالهم من طرف ذات المصالح.