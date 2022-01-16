مصرع 10 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 3014 تدخل في عدة مناطق من الوطن، حيث توفي 10 أشخاص في حوادث المرور، وشخصين اختناقا بالغاز، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 الى 16 جانفي 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 93 تدخل.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 10 اشخاص، وكذا إصابة 129 شخص أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، على مستوى ولاية بشار بوفاة 4 أشخاص، على اثر إصطدام بين شاحنة لنقل المواشي وسيارة.

أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تم خلال نفس الفترة، الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ 39 شخص يعانون من صعوبات التنفس، جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

فيما تم تسجيل وفاة شخصين مختنقين بغاز احادي اكسيد الكربون بولاية سطيف داخل مسكنهم الكائن بحي تينار. كما تم تحويل الضحايا إلى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

للذكر، تم تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية الجزائر إثر إنفجار غاز المدينة داخل شقة بالطابق الأرضي لبناية ببلدية عين البنيان.

وتسبب الإنفجار في بعض الخسائر مادية، وبعض الإنهيارات بالمبنى وكذا اسعاف إمرأة لها صدمة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 31 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

بالإضافة إلى القيام بـ 16 عمليات تعقيم عبر المنشأة والهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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