مصرع 10 أشخاص في حوادث مختلفة خلال اليومين الأخيرين

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 250 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر عدة حوادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور بولاية سطيف.

كما قامت مصالح الحماية المدنية خلال ذات الفترة بتقديم الإسعافات الأولية لـ54 شخصا مختنقين بالغاز.

في حين تم تسجيل وفاة شابين مختنقين بغاز احادي اكسيد الكربون داخل مسكن في المدية.

كما تدخلت الحماية المدنية على اثر انفجار غاز متبوع بحريق مسكن واقع بحي المسمى الشاطو ببلدية البويرة.

وتسبب هذا الانفجار بوفاة شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

ومن جهة أخرى قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة، بـ41 عملية تحسيسية عبر 5 ولايات حول فيروس كورونا.

بالإضافة إلى القيام بـ45 عملية تعقيم عبر 5 ولايات، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 175 عون حماية مدنية و31 سيارة إسعاف، و23 شاحنة إطفاء.