مصرع 10 جزائريين عطشا في منطقة “فم أوغالن” بصحراء مالي 

كانوا متوجهين إلى مناطق يقيم بها أقاربهم في “تومبكتو“ وتاهوا

الضحايا من عائلة واحدة منهم 4 نساء

لقي 10 أشخاص جزائريين ينحدرون من منطقة برج باجي مختار بأقصى جنوب الوطن، خلال الأيام الأخيرة، مصرعهم بسبب العطش في صحراء مالي.

وحسبما أوردته مصادر محلية من المنطقة، فإن من بين الضحايا أفراد عائلة واحدة من دون أن يحدد عددهم بالضبط، ومن بينهم 4 نساء، كانوا قد غادروا منذ نحو 10 أيام مدينة برج باجي مختار الحدودية باتجاه أقاربهم في مدينة “تومبكتو” المالية، غير أنهم تاهوا في وسط الصحراء وماتوا بسبب العطش والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في منطقة تسمى “فم أوغالن” حوالي 300 كلم جنوب الحدود الجزائرية على مستوى طريق صحراوي قديم.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “طويوطا هيليكس“، إلى ذلك وحسب نفس المصادر، فإن الضحايا عثر عليهم أحد الرعاة في تلك المنطقة، نهار أمس، فيما ذكرت نفس المصادر أن الضحايا سيتم دفنهم في نفس المكان بعد تنقل ذويهم إلى عين المكان.